Museumsfest mal drei Zeitreisen hautnah in Ostercappeln-Schwagstorf

cor Schwagstorf. Museen sind wie kleine Zeitmaschinen. Mal reist man Hunderte oder Tausende von Jahren in die Vergangenheit, mal liegt das Ziel nur wenige Jahrzehnte zurück. Beim Museumsfest in Schwagstorf ließ sich bequem in ganz unterschiedliche Epochen reisen, denn alle drei Museen des Heimatvereins hatten am Sonntag geöffnet.

Das Museum Schnippenburg ließ für die Besucher die Eisenzeit lebendig werden. Immerhin 2.300 Jahre ging es hier zurück in die Vergangenheit. Im Heimatmuseum lag der Schwerpunkt dagegen auf erlebter Geschichte. Unter der Überschrift „Wäsche waschen im Wandel der Zeit“ demonstrierten Emmi Winter (79) und Anneliese Kröger (85), wie schwierig es noch vor wenigen Jahrzehnten war, die Kleidung sauber zu bekommen – ohne Waschmaschine und Spezialwaschmittel, nur mit Kessel, Waschbrett, Soda, Seife und viel Handarbeit.

Waschtag mit Kindern

„Alle vier Wochen war früher große Wäsche“, erinnern sie sich noch gut, „bis am Abend die Finger wund waren.“ Kein Wunder, dass man sich bemühte, wenigstens den Bügelwäsche-Stapel klein zu halten: „Da gab es dann zum Beispiel den Trick, dass man die Wäsche vor dem Zusammenlegen über die Stuhllehne zog, um sie zu glätten.“ Auch die Kinder mussten am Waschtag mithelfen. „Das Wenden der Socken, die zweimal, von innen und von außen, gewaschen wurden, war Kinderarbeit. Damit waren wir eine ganze Weile beschäftigt. In vier Wochen kam in den großen Familien ja einiges zusammen.“ Ein Glück, dass es heute Waschmaschinen gibt, sind sich die beiden rüstigen Waschfrauen einig.

Echte Raritäten

Eine echte Rarität konnten sich die Besucher im Technikmuseum vorführen lassen: das Tefifon, ein Mittelding zwischen Plattenspieler und Tonbandgerät. In den 1950er- und 1960er-Jahren konnte man damit vorproduzierte Musikaufnahmen anhören, später auch selbst aufnehmen. Dennoch konnte sich die Technik – ein Endlosband wird von einer Nadel abgetastet – nicht durchsetzen, so dass die Geräte bald völlig in der Versenkung verschwanden. Dieter Bickmann hat jedoch gleich drei davon in seiner Sammlung, was selbst einen erklärten „Technikfreak“ wie Wolfgang Schaub aus Köln verblüffte: „Für mich sind diese Geräte komplett neu. Ich bin immer wieder erstaunt, was man früher alles entwickelt hat – und was dann manchmal doch als Flop endete.“

Offener Krippen-Tag

Parallel zum Museumstag veranstaltete die Marienkrippe Schwagstorf wieder ihren Tag der offenen Tür, so dass Besucher des Museumsfestes mit kleinen Kindern gleich von der Möglichkeit Gebrauch machen konnten, sich hier in Ruhe alles anzuschauen. „Alle Gruppenräume sind geöffnet, auch das Bällebad und die Kinderwerkstatt, die Kinder dürfen hier überall spielen“, sagte Leiterin Kornelia Harenburg-Wallberg. Auch einige ehemalige Krippen-Kinder nutzten gern die Gelegenheit, kurz vorbeizuschauen und Freunden und Verwandten „ihre“ Krippe zu zeigen.