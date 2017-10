Gastspiel des Theaters Osnabrück Zweimal Momo auf der Bühne in Schwagstorf

Schwagstorf. Das Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf wird zur großen Bühne: Das Theater Osnabrück kommt am Sonntag, 12. November und gibt gleich zwei Vorstellungen.

Um 15 und um 17 Uhr steht „Momo“ auf dem Spielplan. Die Bühnenfassung des bekannten Jugendbuches von Michael Ende hat Maria Schneider erstellt. Die Vorstellungen dauern jeweils eine Stunde und zehn Minuten. Es gibt keine Pause.

Die Grauen Herren

Worum geht es in dem Stück? Die kleine Momo führt ein ganz besonderes Leben. Sie mag zwar nichts besitzen außer ihren Kleidern, aber dafür sind ihre Tage umso spannender: Sie lebt in einem alten Amphitheater und hat viel Zeit für Spiele, Geschichten und Spaß mit ihren Freunden. Dazu gehören nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene wie der nachdenkliche Beppo Straßenkehrer und der fröhliche Gigi Fremdenführer, der so toll erzählen kann. Doch das alles ändert sich, als plötzlich die Grauen Herren erscheinen. Sie behaupten, für die Zeitsparkasse zu arbeiten und halten die Menschen dazu an, auf alle unnützen Tätigkeiten zu verzichten. Plötzlich hat niemand mehr Zeit für Momo und die anderen Kinder. Also macht sie sich auf eine gefahrvolle Reise, die verlorene Zeit für ihre Mitmenschen zurückzugewinnen.

Wo gibt es Karten?

Tickets können online bestellt werden: Und zwar für die Vorstellung um 15 Uhr unter www.theater-osnabrueck.de/spielplan/onlineticket.html?rsid=328556 und für die 17-Uhr-Vorstellung auf www.theater-osnabrueck.de/spielplan/onlineticket.html?rsid=328557. Die Karten kosten 14 Euro; ermäßigt sieben Euro.

Wer nicht online kaufen möchte, kann sich an folgende Vorverkaufsstellen wenden: Tourist-Information, Bierstraße 22-23 in Osnabrück, Telefon 0541/ 323 22 02 sowie bei der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH Schlosswall 1 in Osnabrück, Telefon 0541/ 34 90 24.

Bei allen Vorverkaufsstellen fallen Vorverkaufsgebühren an.