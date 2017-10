Erntedankmarkt auf der Mühleninsel So war der Venner Herbstmarkt 2017

Venne. Mühlenbrot, Handwerkskunst und buntes Treiben in historischer Kulisse: Das alles macht den Erntedankmarkt auf der Mühleninsel zu einem Besuchermagneten. Und beim 27. Dorfmarkt des Heimat- und Wandervereins Venne spielte sogar das Wetter mit.

Immerhin gab es diesmal ja auch einige runde Geburtstage zu feiern: zehn Jahre „Café Pferdestall“, 30 Jahre Trachtengruppe – und schließlich noch das 25-jährige Jubiläum des Backhauses. Denn das Gebäude, das 1694 auf dem Tiemannschen Hof in Darpvenne errichtet worden war, ist nun schon seit einem Vierteljahrhundert Teil des bäuerlichen Ensembles auf der Mühleninsel und stand deshalb besonders im Mittelpunkt.

7.500 Bleche Kuchen

Im Innern des Backhauses war alles wie immer: Mühlenbrot und Butterkuchen gingen in rauen Mengen über die Theke. Erich Möhlmeyer, Vorsitzender des Heimat- und Wandervereins, hatte schon mal grob überschlagen: „In 25 Jahren haben wir gut 15.000 Brote und 7.500 Bleche Kuchen gebacken.“ Außen allerdings präsentierte sich das Backhaus im Festtagsgewand. Die Vereinsmitglieder hatten nämlich eigens für diesen Tag den Eingang mit einem Türkranz und einer silbernen 25 geschmückt.

Und sie hatten sich noch mehr einfallen lassen. Weil im Backhaus selbst nicht genügend Platz dafür war, hatten sie vor der Mühle einen Stand aufgebaut, an dem die Besucher typische Leckereien probieren konnten, wie sie früher aus dem Backhaus kamen: Anisplätzchen und „Möppkes“ (Honiggebäck), aber auch Honigkuchen und Schwarzbrot, das dem 14-jährigen Arne viel besser schmeckte, „als das, was man im Laden kaufen kann“.

Unterstützung durch die Feuerwehr

Insgesamt 40 Mitglieder des Heimatvereins seien in die Vorbereitungen und die Durchführung des Dorfmarktes eingebunden gewesen, schätzte Erich Möhlmeyer, „natürlich alles ehrenamtlich“. Hinzu sei wie immer die Unterstützung der Feuerwehr gekommen, die beim Zeltaufbau unkomplizierte Hilfe geleistet habe. Weitere Venner Gruppen und Vereine bereicherten das Marktangebot, sei es mit dem Verkauf von heißen Waffeln (Kindergarten-Förderverein) oder mit einem Infostand. Bei der Tombola der Landfrauen zum Beispiel gingen die Lose weg wie Venner Mühlenbrot. Der Erlös ging hier jeweils zur Hälfte an das DRK Venne und an die Herzkissen-Gruppe, so dass die Tombola nicht nur Los-Gewinner glücklich machte.

Probieren und Kaufen

Rund 30 Aussteller auf der Mühleninsel lockten mit einer großen Vielfalt unterschiedlichster Produkte, die zum Stöbern, Probieren und Kaufen einluden. Auch das Unterhaltungsprogramm konnte sich sehen lassen. Dazu gehörten Tanzvorführungen (Trachtengruppe des Heimatvereins, Ballettschule Watkins) und eine Showeinlage der Turngruppe des TSV Venne, aber auch Vorführungen alter Handwerkskünste (Schmieden, Weben, Klöppeln) und besondere Angebote für Kinder.