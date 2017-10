Ausstellung bis 15. Oktober „TagTräume“ in der Alten Mädchenschule Ostercappeln

Ostercappeln. Farbenfroh in Aquarell, teilweise verschönert mit Glitzer, haben Schüler der Musikschule „Farb- und Klangecht“ mit deren Leiterin Zilli Hünniger das Thema „TagTräume“ auf Papier gebannt. Herausgekommen sind wunderschöne Bilder mit abwechslungsreichen Motiven. Zu sehen sind sie in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln.

Die Kinder und Jugendlichen haben sich darüber hinaus zu ihrem „Gemälde“ auch jeweils ein Musikstück – teilweise sogar selbst komponiert – ausgedacht, sodass es zur Vernissage ein richtiges Konzert wurde.

Auf Einladung des Kulturrings Ostercappeln (Kurios) präsentierten die jungen Nachwuchsmaler und –musiker mit Zilli Hünniger jetzt an zwei Abenden in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln ihre Bilder nebst den Musikstücken. Nach dieser Eröffnung kann die Ausstellung bis zum 15. Oktober täglich von 15 bis 17 Uhr besucht werden.

Die Seele baumeln lassen

„Die Idee war, dass es heutzutage immer schwieriger wird, mal die Seele baumeln zu lassen, beziehungsweise wird es vergessen, zu träumen. Es muss ‚in Anführungszeichen‘ vieles geplant und durchdacht sein und auch die Medien lenken stark ab“, erklärte Zilli Hünniger, die von der elementaren Musik kommt (ein Zusammenspiel zwischen Musik, darstellendes Spiel und bildnerische Gestaltung), wie der Titel „TagTräume“ entstand. Eigentlich komme die Idee von Modest Mussorgski, der die „Bilder einer Ausstellung“ komponierte.

Große Hochachtung

Das sei auch das Thema des ersten Vorspiels gewesen. „Nur dass wir damals erst die Musik spielten und dann die Bilder malten“, sagte die Musik-Pädagogin, die sich für die Ausstellung wünschte: „Einfach mal die Seele baumeln lassen.“ Danke sagte sie dem Kurios, „dass er uns den Raum zur Verfügung gestellt hat, sodass wir hier auch musizieren können.“ Kurios-Vorsitzende Susanne Winkler begrüßte anschließend besonders die Kinder. Große Hochachtung habe sie für deren Musizieren. „Weil ich selber mal ein bisschen Klavier, ein bisschen Blockflöte gelernt habe und gerade so ‚Alle meine Entchen‘ spielen kann“, gab sie schmunzelnd zu.

„Im Land der Träume“

Mit dem Lied „Träume am Horizont“ hatte Zilli Hünniger am Klavier zuvor das Konzert eröffnet. Nun schloss sich Carolin Beckmann am Klavier mit ihrem selbst geschriebenen Stück „Im Land der Träume“ an. Ihr folgten Amelie Wolff und Allessia Beckmann, die auf ihren Violinen „Sofia“ interpretierten. Mara-Sophie Niemann und Marlu Erdwin brachten sogar vierhändig „Boule for two“ auf dem Klavier zu Gehör. Ganz cool ließ Melina Holm „El cóndo pasa“ auf der Klarinette erklingen, das traditionell aus Mexiko kommt. Dazu hatte sie auch die entsprechende Landschaft gemalt.

Blühender Kirschbaum

Alessia Beckmann hatte dagegen einen blühenden Kirschbaum gestaltet. „Weil das mein Lieblingsbaum ist“, betonte die Schülerin gegenüber unserer Zeitung. Farbverlaufsbilder mit dem Spruch „Happiness ist not a distinatio - is the way of life“ (Glück ist nicht das Ziel, sondern der Weg) haben Mara-Sophie Niemann und Marlu Erdwin gemeinsam kreiert. Carolin Beckmann malte ein Pferd in einer Traumblase, das eigentlich auch das Leitbild der Ausstellung ist. Alina Gutknecht tanzt gerne; deshalb malte sie eine sehr filigrane Balletttänzerin.