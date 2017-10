Selbstentzündung ausgeschlossen Rund 100 Strohballen brennen in Schwagstorf

Schwagstorf. Sachschaden entstand bei einem Brand von 100 Strohballen in Ostercappeln-Schwagstorf. Die Polizei sucht Zeugen..

Am Freitagabend wurde die Ortsfeuerwehr Schwagstorf um 19.49 Uhr zu einem Brand an der Horster Straße gerufen. Dort brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Stapel von etwa 100 Rundballen Stroh in voller Ausdehnung.

Benachbarter Stapel

Mit Erfolg gelang es, einen benachbarten Stapel gleicher Größe vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Dazu wurde ein sogenanntes Hydroschild (Wasserwand) zwischen beiden Stapeln aufgebaut. So konnten Funkenflug und Hitzestrahlung abgeschirmt werden.

Die Wasserversorgung wurde aus zwei Hydranten sichergestellt. Ortsbrandmeister Markus Molitor entschied sich für ein kontrolliertes Abbrennen. So konnte gegen 22 Uhr die Mannschaftsstärke bis auf eine Brandwache reduziert werden. Am Morgen sollte dann der Rest auseinandergefahren und endgültig abgelöscht werden.

Polizei sucht Zeugen

Da eine Selbstentzündung von Stroh, das dort schon seit zwei Jahren lagerte, ausgeschlossen werden kann, kommt nach Angaben der Polizei Brandstiftung in Betracht. Daher bittet die Polizei, verdächtigen Beobachtungen unter Telefon 05471/9710 zu melden.

Bereits am 19. August brannte eine große Menge Stroh in Bohmte, einen Tag später in Herringhausen.