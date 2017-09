Workshops und Mietregale Stoffladen „Knopfloch“ eröffnet in Ostercappeln

Ostercappeln. Mit Nadel und Faden kennen sich Margita Höner, Kathrin Sudtmann und Christiane Ostmann bestens aus. Doch wie es ist, ein eigenes Geschäft zu führen, wissen die drei jungen Frauen noch nicht. Nun haben sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, denn am heutigen Samstag eröffnen sie ihren Stoff- und Kurzwarenladen „Knopfloch“ in der Großen Straße in Ostercappeln.

In den vergangenen vier Wochen haben Margita Höner, Kathrin Sudtmann und Christiane Ostmann jede freie Minute genutzt, um sich ihren Traum vom eigenen Geschäft zu erfüllen. Zahlreiche Stoffballen, ein Verkaufstresen sowie ein riesiger Workshopraum für Nähkurse zieren den neuen Laden an der Großen Straße in Ostercappeln. „In der Nähe hier gab es bislang keinen Stoff- und Kurzwarenladen. Wir verkaufen verschiedene Stoffe und bieten Workshops zum Nähen an“, erklärt Mitinhaberin Margita Höner das Konzept des neuen Ladens.

Erworben werden können unterschiedliche Stoffe aus Jersey, Baumwolle oder Fleece, die dank des passenden Zubehörs wie Bündchen oder Knöpfen direkt vor Ort zu einem besonderen Unikat verarbeitet werden können. Die drei Inhaberinnen stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite, stellen Nähmaschinen und Schnittmuster zur Verfügung – die bei Bedarf, aber auch selbst mitgebracht werden dürfen. „Am ersten und dritten Mittwoch im Monat veranstalten wir zudem einen offenen Nähabend. Währenddessen wird der Laden geöffnet sein“, erklärt Christiane Ostmann.

Zusätzlich wird es verschiedene Mietregale geben, in denen Leute, die gewerblich nähen, ihre Waren ausstellen können. „Wir nähen natürlich auch selber, vor allem Kinderkleidung“, verrät Christiane Ostmann. Deshalb wird es in dem neuen Geschäft eine Spielecke geben, um Müttern und Kindern einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Doch bevor esam Samstag um 10 Uhr mit der offiziellen Eröffnung losgeht, haben die drei Frauen noch einen Wunsch: Zwar soll es in ihrem Geschäft zukünftig eine Reparaturannahme geben – eine Änderungsschneiderin haben sie aber bislang noch nicht. Deshalb suchen die drei Frauen nach einer freiberuflichen Schneiderin, die an ein bis zwei Tagen in der Woche diese Aufgabe übernimmt. (Lesen Sie auch: Messe „Nadel und Faden“ in Osnabrück)