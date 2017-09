Flora und Fauna kennenlernen Erste Waldspiele für Grundschüler in Ostercappeln

Ostercappeln. Welche Tiere und Pflanzen leben vor der eigenen Haustür – sprich im Wald gleich oberhalb der Grundschule? Dieser Frage gingen rund 240 Mädchen und Jungen am letzten Schultag vor den Herbstferien in Ostercappeln nach.

Die gemeinsamen „Waldspiele“ der Kinder aus Ostercappeln und Schwagstorf waren eine Premiere an. „Sie sollen künftig alle vier Jahre stattfinden“, so Schulleiter Matthais Heinrich. So kann jeder Schüler einmal in seiner Grundschulzeit daran teilnehmen. Die Waldspiele am Freitag waren die zweite größere gemeinsame Aktion der neuen Schule.

Großes Zirkusprojekt

Seit dem 1. August gehören die beiden Grundschulen „Am Wiehengebirge“ in Ostercappeln und „Zur Schnippenburg“ in Schwagstorf zusammen und bilden eine Grundschule mit zwei Standorten. Gemeinsam sind sie mit einem großen Zirkusprojekt in die neue Ära gestartet.

Organisatorische Herausforderung

Die Waldspiele waren natürlich eine organisatorische Herausforderung, die aber gut gemeistert wurde. Alle Erst- bis Viertklässler aus beiden Standorten nahmen daran teil. Für Waldspiele werden Fachleute gebraucht. So hat die Jägerschaft – der Hegering Ostercappeln – das Projekt tatkräftig unterstützt. Der Vorsitzende Arend Kampmann, Christiane Tometten und weitere Aktive waren vor Ort. Auch Eltern haben sich für die Waldspiele engagiert.

Ein Dutzend Stationen

Ein Dutzend Stationen hatten die Akteure aufgebaut. Die Kinder erfuhren vieles über Waldtiere und Pflanze. Was frisst ein Hirsch? Leben hier eigentlich Wölfe? Die Schüler hatten übrigens schon im Vorfeld der Veranstaltung dem Hegering Fragen geschickt.

Flora und Fauna

Die Jäger selbst informierten auch über ihre Tätigkeit. Welche Aufgaben hat ein Jäger? Warum braucht er ein Gewehr? Auch das erklärten die Gäste. Und die Kinder lernten, wie gefährlich Plastikmüll für die Tiere im Wald sein kann.

Bei den Waldspielen geht es letztlich darum, den Mädchen und Jungen ein Bewusstsein für die heimische Flora und Fauna zu vermitteln. Die Natur soll erfahrbar werden. „Der Sachkundeunterricht erfährt eine Erweiterung“, fasst Matthias Heinrich zusammen.