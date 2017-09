Runder Geburtstag, runde Summe Ostercappelner spenden für Spes-Viva-Trauerland

:pm Ostercappeln/Belm. Das Sparschwein war gut gefüllt: Anlässlich eines runden Geburtstags traf sich die Familie Butenschön im Freilichtmuseum Hessenpark. Die Feier diente dabei auch einem guten Zweck, denn an Stelle von Geschenken wünschte sich Sabine Butenschön eine Spende für Spes-Viva-Trauerland.

Sabine und Klaus-G. Butenschön rundeten den Betrag großzügig auf und überreichten Leiterin Hannah Erk nun 2.000 Euro für die Arbeit der Belmer Einrichtung. Die Arbeit des Trauerlands ist für das Ehepaar nicht neu, schließlich wohnt es in Ostercappeln, wo im dortigen St. Raphael Krankenhaus der Hospizverein Spes Viva entstanden ist.

Verwandtschaft hilft mit

Sabine Butenschön ist zudem bereits seit über zehn Jahren Mitglied im Förderverein. Im Vorfeld der Familienfeier besuchte sie außerdem das Trauerland in Belm, um sich über die Arbeit dort zu informieren. Die Einrichtung begleitet trauernde Kinder, die einen nahen Menschen verloren haben. Gerade die individuelle Betreuung gefällt der ehemaligen Lehrerin: „Die Gesamtheit des Konzepts finde ich toll. Jedes Kind ist anders und wird dort abgeholt, wo es sich gerade befindet.“ Bei der Familienfeier verteilte Sabine Butenschön Flyer der Einrichtung und stellte der Verwandtschaft das Konzept vor. Das kam offensichtlich gut an, denn die Familienmitglieder zückten sofort das Portemonnaie und fütterten das aufgestellte Sparschwein.

Hochwillkommene Hilfe

Die finanzielle Unterstützung ist dem Trauerland hochwillkommen, stellte Hannah Erk bei der Spendenübergabe fest. Zwar gibt es mittlerweile das neue Hospiz- und Palliativgesetz. Aber die Einrichtung in Belm wird ausschließlich von Spenden finanziert. Dabei fallen regelmäßig Kosten an, wie die Leiterin den Besuchern berichtete. So benötigt das Spes-Viva-Trauerland in nächster Zeit wieder neue Bastelmaterialien und Spielzeug. Dazu sollen für den Toberaum Schaumstoffbauklötze angeschafft werden. Da kommt die Spende der Familie Butenschön gerade recht.