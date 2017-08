Musik und gute Stimmung UHU-Party im Haus St. Michael Ostercappeln

Ostercappeln . Tanz, Musik und gute Stimmung auf der Party für unter Hundertjährige (UHU): Im Altenpflegeheim Haus St. Michael der Niels-Stensen-Kliniken feierten Bewohner, Angehörige und Gäste gemeinsam ihr Fest der Generationen.

Das abwechslungsreiche Programm sorgte für Begeisterung: Den Auftakt machte eine Kindertanzgruppe mit einem Showtanz, für den sie viel Beifall bekam. Familie Ellermann hatte einen Löffeltanz eingeübt und führte ihn schwungvoll auf, alle klatschten mit. Ebenso mitreißend: „Die Hagener Jungs“ mit ihrer musikalischen Darbietung.

Der Mitarbeitertanz

Und ein besonderes Highlight war der Mitarbeitertanz, der die Stimmung weiter anheizte. Eine Hitparade durfte nicht fehlen, sie wurde von Geschäftsführer Michael Kamp und Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst unter dem Beifall der Mitfeiernden gestartet. Der Abend wurde durch die zahlreichen Akteure zu einem unvergesslichen Ereignis.

Freunde und Förderer

Für jeden war etwas dabei. Selbst die Kleinsten kamen beim Kinderschminken auf ihre Kosten. Die Freunde und Förderer des Kindergartens verwöhnten die Feiernden mit selbst gebackenen Waffeln und auch der Cocktailtruck „Cocktails and More on Tour“ war wieder sehr gefragt.

„Ein gelungenes Fest“, resümierte Haunhorst, der allen Beteiligten dankte. Und Pflegedienstleiterin Karin Niehenke ergänzte: „Alle freuen sich schon auf die nächste UHU-Party.“