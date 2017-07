Außenlift für das Museum Der Heimatverein Schwagstorf plant langfristig

Schwagstorf. Der Heimatverein Schwagstorf kann langfristig planen. Der Pachtvertrag für die Nutzung der Räume im Dachgeschoss der Grundschule soll bis zum 31. Dezember 2042 verlängert werden. Dafür hat sich der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.

In den Räumen ist das Heimatmuseum mit der Dorfstube (Café) untergebracht. „Die monatlichen Öffnungszeiten werden regelmäßig von einer Vielzahl interessierter Besucherinnen und Besucher angenommen“, so die Verwaltung. Am nächsten Sonntag, 6. August, ist das Museum übrigens wieder von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Neufassung mit Verlängerung

Hintergrund der Neufassung mit Verlängerung des Überlassungsvertrags zwischen Gemeinde Ostercappeln und Heimatverein Schwagstorf: Der Verein will investieren. Durch die Lage im Obergeschoss ist die Einrichtung bislang nur über eine schmale Treppe zu erreichen. Daher können ältere Personen und Menschen mit Beeinträchtigungen nicht ins Dachgeschoss gelangen. Das soll sich ändern.

Der Dorfentwicklungsplan

Im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes gehört es zu den vordringlichen Aufgaben, alle öffentlichen Einrichtungen so zu gestalten, dass sie barrierefrei

begeh- und erlebbar sind. Der Heimatverein will daher die Herstellung eines barrierefreien Zugangs durch Erstellung eines Liftes an der Außenfassade beantragen. Gesamtkosten: rund 40000 Euro. Da der Verein gemeinnützig ist, könnte das Vorhaben mit 73 Prozent der Kosten bezuschusst werden. Beantragt ist auch eine Förderung von weiteren 4.000 Euro bei der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018. Den Rest muss dann der Heimatverein Schwagstorf selbst aufbringen.

Amt für regionale Landentwicklung

Der Antrag im Zuge des Dorfentwicklungsprogramms muss bis 15. September gestellt werden. Erteilt das Amt für regionale Landentwicklung (ArL) einen positiven Bescheid, kann der Außenlift im nächsten Jahr installiert werden. Warum die Vetragsverlängerung? Damit die Antragsstellung möglich ist, ist eine Vertragslaufzeit für den Überlassungsvertrag von mindestens zwölf Jahren erforderlich. „Die aktuelle Vereinbarung ist bis zum 31. Juli 2025 terminiert und reicht somit nicht aus“, erläutert die Verwaltung.

Neues Technikmuseum

Anfang Juli ist das Technikmuseum im Haus an der Mühlenstraße 2 in Schwagstorf eröffnet worden. Für dieses Gebäude ist eine Nutzungsvereinbarung zwischen Gemeinde Ostercappeln und Verein für 25 Jahre abgeschlossen werden. Die Vertragsdauer endet ebenfalls am 31. Dezember 2042.