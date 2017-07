Zum Mitmachen und Anfassen Großes Sommerfest am Eisenzeithaus in Venne

Großes Sommerfest am Eisenzeithaus in Venne MEC öffnen

Ist der Guss geglückt? Nach dem Aufschlagen mit dem Hammer zeigt sich, wie das Schmuckstück aussieht. Foto: Rainer Westendorf

Venne. Am kommenden Sonntag, 6. August, wird ab 11 Uhr zum elften Mal das große Sommerfest am Eisenzeithaus am Knostweg in Venne gefeiert. Gäste sind willkommen, einen ganzen Tag lang in das Leben der vorrömischen Eisenzeit einzutauchen.