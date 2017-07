Umfassende Sanierung beginnt Vollsperrung des Lutterdamm in Venne

Vollsperrung des Lutterdamm in Venne MEC öffnen

Große Löcher in der Fahrbahn und Absenkungen kennzeichnen den Lutterdamm in Venne. Jetzt wird Abhilfe geschaffen. Foto: Rainer Westendorf

Venne. In wenigen Tagen beginnt die Sanierung des Lutterdamms in Venne. Betroffen ist die komplette Gemeindestraße in eine Länge von 5,1 Kilometern. Im Oktober soll die Straße wieder frei sein.