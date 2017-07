Abgeordneter besucht Betriebe Sommertour mit Rainer Spiering in Ostercappeln

Vor dem Roboter bei Habeck in Schwagstorf. Von links, Roswitha Sandkühler, Till Habeck, Georg Kleine, Johannes Klecker, Lothar Schröder und Rainer Spiering. Foto: Rainer Westendorf

Ostercappeln . Zusammen mit Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Ostercappeln-Schwagstorf besuchte der Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering mehrere Firmen in der Gemeinde. So den Anlagenbauer Habeck in Schwagstorf, einem Anbieter von modernster Industrietechnik in den Bereichen Anlagenbau, Automation, Robotik und Industrial Services.