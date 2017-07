Ortsrat stimmt Konzept zu Neue Bestattungsformen in Schwagstorf möglich

Schwagstorf. Auf dem kommunalen Friedhof in Schwagstorf soll im Bereich des Baumparks die Möglichkeit für Urnenbegräbnisse eingerichtet werden. Außerdem ist geplant, ein halbanonymes Reihengrabfeld für Erdbestattungen zu schaffen.

Der Ortsrat Schwagstorf hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus „Alter Löwe“ diesen Plänen zugestimmt. „Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt“, so Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann. So ist die Zahl der Urnenbeisetzungen stark angestiegen. Hinzu kommen weitere, alternative Begräbnisformen. Rohrmann wies auf den Friedwald in Bramsche und den neuen Ruheforst bei Schloss Hünnefeld in Harpenfeld hin.

Erweiterung im Jahr 1999

Wie ist die Situation in Schwagstorf? Der kommunale Friedhof wurde während des Dorferneuerungsverfahrens 1999 erweitert und in einem ersten Bauabschnitt neu gestaltet. „Aufgrund der vorhandenen Einwohnerzahlen wurde bereits deutlich, dass eine über diesen Bauabschnitt hinausgehende Friedhofsfläche für eine bis dahin übliche Erdbestattung nicht benötigt wird“, so die Verwaltung. „Aus heutiger Sicht wäre die Erweiterung also nicht unbedingt nötig gewesen“, merkte Rohrmann an.

Baumpark Schwagstorf

Stattdessen ist auf der Erweiterungsfläche der Baumpark Schwagstorf angelegt worden, die „Bäume des Jahres“ werden dort jeweils Ende November gepflanzt. Mit Beschluss des Ortrates Schwagstorf vom November 2014 wurde dieser Baumpark durch eine weitere Fläche aus dem ersten Bauabschnitt ergänzt. „Bei der Eröffnung dieser Erweiterungsfläche ist die Idee entstanden, zukünftig rund um die Bäume des Jahres Urnenbegräbnisse zu ermöglichen“, so die Verwaltung. Diese Idee wird jetzt realisiert. Die Nutzung des Baumparks für Urnenbegräbnisse ist übrigens möglich, da die gesamte Fläche als Friedhof im Bebauungsplan festgesetzt ist und die Planungen diese Fläche auch als Friedhof vorsehen.

Acht Meter Durchmesser

Im unteren Bereich des Baumparks sind vier Bäume als Urnengrabareal vorgesehen. Um die Bäume wird ein Radius mit einem Durchmesser von etwa acht Metern gelegt und mit Naturstein umschlossen. Damit werden je Baum bis zu zehn Urnenbegräbnisse möglich. Im Innenraum wird regelmäßig Rindenhumus aufgebracht, damit eine Pflege problemlos erfolgen kann. Nach einer Bestattung können die Angehörigen eine beschriftete Natursteinplatte in einer Größe von ca. 40 mal 40 cm auflegen.

Pflegeleichte Reihengräber

Neben dem Wunsch nach Urnenbegräbnissen im Baumpark ist auch immer wieder die Bitte geäußert worden, pflegeleichte Reihengräber für Erdbestattungen in sogenannter halbanonymer Form anzubieten. Dies bedeutet, dass zu Beginn des Grabfeldes eine Stele aufgestellt wird. Auf dieser Stele werden kleine Messingschilder mit Namen, Geburts- und Sterbedatum der bestatteten Menschen aufgebracht, eingeebnet und mit einer Grasfläche versehen, die im Rahmen der Friedhofsunterhaltung mitgepflegt wird.

Drei Bestattungsformen

In Schwagstorf sind also drei Bestattungsformen möglich: die herkömmlichen Erdbestattungen, halbanonyme Erdbestattungen auf dem Erweiterungsareal sowie Urnenbestattungen.