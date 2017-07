Kino auf dem Land Sommerflimmern auf dem Kirchplatz Ostercappeln

Ostercappeln. Es flimmert wieder. Diesmal auf dem Ostercappelner Kirchplatz. Dort heißt es am Freitag, 28. Juli, ab 19 Uhr wieder „Film ab!“ „Ostfriesisch für Anfänger“ ist der diesjährige Beitrag zum „Sommerflimmern“, dem Open-Air-Kino auf dem Lande.

Dabei geht es diesmal in die abenteuerliche Welt der kulturellen Verständigung: Der Witwer Uwe (Dieter Hallervorden) lebt eigenbrötlerisch in seiner eigenen plattdeutschen Welt, bis er vor der Herausforderung steht, sich mit Geflüchteten und ausgerechnet mit der Vermittlung der hochdeutschen Sprache befassen zu müssen. Ende gut, alles gut: Auch bei Uwe fallen irgendwann die kulturellen Schranken – und das auf ostfriesisch-skurrile Weise. Liebevoll und mit viel Humor thematisiert die deutsche Komödie das ganze Bündel an Konflikten, Vorurteilen und Missverständnissen, die die Integration geflüchteter Menschen begleiten können.

Der Landschaftsverband Osnabrücker Land, die Film- und Bildungsinitiative und die engagierten Partner vor Ort (Ostercappelner Kaufhaus, Ortsrat Ostercappeln, Restaurant „Feuer und Flamme“ sowie die Volksbank Bramgau-Wittlage) haben für das „Sommerflimmern“ in Ostercappeln einen unterhaltsamen Filmabend organisiert.

Alte Mädchenschule

Der Film beginnt nach Einbruch der Dunkelheit um ca. 21.45 Uhr, aber schon ab 19 Uhr steht die Ausstellung „Erdfell und Waldgesicht“ mit den sehenswerten Papierobjekten, Aquarellen und Grafiken der Künstlerin Gisela Knopff-Fäustlin den Besuchern offen. Das Restaurant „Feuer und Flamme“ bietet den „Sommerflimmern“-Gästen Flammkuchen aus eigener Produktion an. Bei schlechter Witterung findet auch die Filmvorführung im Restaurant statt (Achtung: Es besteht nur eine eingeschränkte Platzzahl).

Weitere Filmabende

Nach dem Sommerflimmern auf dem Kirchplatz in Ostercappeln finden noch acht weitere Filmabende im Osnabrücker Land statt, so etwa am Samstag, 19. August, um 21 Uhr mit dem Film „Zugvögel – einmal nach Inari“ auf dem Hof Hellbaum in Schwagstorf.

Das Gesamtprogramm ist unter www.sommerflimmern.de zu finden. Weitere Informationen auch telefonisch unter der Nummer 05403/72455.