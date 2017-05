Start nach Pfingsten Mobiles Jugendtreffangebot in Schwagstorf

Schwagstorf. Im Juni startet ein Jugendtreffangebot in Schwagstorf. „Wir wollen klein anfangen und schauen dann, wie sich da entwickelt“, so Jugendpfleger Yannic Gottwald.

Ziele der Jugendpflege ist es schon seit Längerem neben den Treffs in Ostercappeln und Venne auch in Schwagstorf etwas für Kinder und Jugendliche zu organisieren. Das geschieht jetzt.

Ein neuer Anlauf

In Schwagstorf gab es vor Jahren bereits den Versuch, einen Jugendtreff einzurichten. So wurde ein ehemaliger Bauwagen als Treffpunkt hergerichtet. Dieser Versuch ist aber letztlich gescheitert. Im kommenden Monat wird ein neuer Anlauf gestartet mit einem Angebot speziell für eine junge Zielgruppe. Das Vorhaben war übrigens auch Thema im Ortsrat Schwagstorf, der sich positive geäußert hat.

Pavillon wird aufgebaut

„Es gibt ein mobiles Angebot“, erläutert Gottwald. Das heißt, ab dem 8. Juni ist die Jugendpflege alle 14 Tage Donnerstag – parallel zu den Öffnungszeiten des Jugendtreff JIM in Ostercappeln – von 16 bis 17.30 Uhr vor Ort in Schwagstorf. Konkret: im Rondell, dem runden Platz vor dem Eingang des Heimatmuseums im Schulgebäude. Ein Pavillon wird dort aufgebaut und Gottwald bringt dann jeweils verschiedene Spiel- und Sportgeräte mit. Das neue Angebot ist ähnlich konzipiert wie der mobile Jugendtreff in der Nachbargemeinde Bohmte. Die Aktion in Schwagstorf läuft bis zum 31. August.

Bilanz ziehen im Herbst

„Im Herbst soll dann Bilanz gezogen werden“, so Yannic Gottwald. Wie groß war das Interesse? Welche anderen Angebote werden gewünscht? Diese Fragen werden geklärt. Die Antworten sind dann zugleich Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung des mobilen Angebots.