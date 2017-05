Regenten 2017 proklamiert Drei tolle Schützenfesttage in Schwagstorf

Schwagstorf. Eigentlich sollte der Nachfolger von Dieter Buhr bereits am frühen Abend feststehen, doch die verbliebenen Teile des Hochadlers wollten einfach nicht fallen. Um 19.44 Uhr war es dann aber endlich soweit und der Jubel dementsprechend groß: Marco Müller ist neuer Schützenkönig in Schwagstorf.

Dem spannenden Wettstreit um die Königswürde ging ein ereignisreicher dritter Festtag rund um das neue Veranstaltungszentrum voraus. Eingeläutet wurde er am frühen Nachmittag mit einem festlichen Umzug. Musikalisch begleitet von der heimischen Blaskapelle, marschierten die Grünröcke durch den Ort und die bis dahin noch amtierenden Majestäten präsentierten sich in prachtvoll gestalteten Kutschen.

Gelungenes Premierenjahr

Auf dem Festgelände eingetroffen, begann zugleich das Ringen um die Königswürde. Neben dem Erwachsenenthron mit Buhr und Elisabeth Sudtmann ging es auch um die Nachfolge von Tim Köster und Marlene Amler, dem amtierenden Kinderkönigspaar. Außerdem wurde zum zweiten Mal ein Jugendkönig ausgeschossen. Gerrit Künsemüller und Ramona Horstmann konnten auf ein gelungenes Premierenjahr in ihrem Amt zurückblicken.

Königlicher Treffer

Bereits früh stand der neue Kinderthron fest. Um 16.28 Uhr landete Leon Winkel seinen königlichen Treffer und konnte dafür später die Insignien entgegennehmen. Kinderkönigin ist Alexa Utpatel. Als Kornprinzenpaar stehen ihnen Yannik Utpatel und Finja Knote zur Seite. Das neue Prinzenpaar wird vom bisherigen Kinderkönig sowie Stacy Marischen repräsentiert. Gemeinsam freuen sie sich auf eine spannende Amtszeit.

Das Jugendkönigspaar

Bis zum Königsschuss im Ringen der Jugendanwärter dauerte es ebenfalls einige Zeit. Um 18.42 Uhr war es dann aber soweit und auch das zweite Jugendkönigspaar der Vereinsgeschichte war erfolgreich ausgeschossen worden. Für Gerrit Künsemüller und Ramona Horstmann erklimmen nun Lukas Bölscher und Laura Winter den Jugendthron. Unterstützt werden sie in der vor ihnen liegenden Amtszeit von Yannik Köster und Annika Winter, dem neuen Adjutanten-Paar.

Der neue Hofstaat

Nachdem sich dann Marco Müller die Königswürde erschossen hatte, stand auch schnell fest, wer seinem neuen Hofstaat angehört. Zu seiner Königin ernannte er Andrea Müller. Susanne und Werner Tiesing repräsentieren das neue Kronprinzenpaar. Neues Prinzenpaar sind Susanne und Helmut Rahe. Martina und Günter Pulsfort komplettieren die Riege der Repräsentanten als Adjutanten.

Für besondere Verdienste

Drei Mitglieder des Schützenvereins Schwagstorf wurden im Zuge der traditionellen Feierlichkeiten mit dem Pro-Patria-Orden für besondere Verdienste geehrt. Neben Anja Meyer konnten auch Florian Laumann und Ulf Claushallmann die hohe Auszeichnung entgegennehmen. Zu den ersten Gratulanten zählte – neben Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann – auch Clemens Lammerskitten als CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises.

Präsidentenpokal 2017

Gewinner des Präsidentenpokals ist Dustin Matte geworden. Ein weiterer Erfolg, der am dritten und letzten Schützenfesttag gefeiert werden konnte. Das gesamte Wochenende über prägte es das Geschehen im Ort und schon der Kommers. war einmal mehr ein viel besuchter Programmhöhepunkt. Der Samstagabend stand ganz im Zeichen von Musik, Tanz sowie der Übertragung des DFB-Pokalfinales.

Drei tolle Festtage

Für beide Abendevents hatten die Grünröcke mit DJ Moor einen erfahrenen Mann an den Mischpultreglern engagiert. Das zeigte sich auch beim abschließenden Königsball. Gefeiert wurde im Anschluss an verspätete Proklamation bis tief in die Nacht hinein. Der rundum gelungene Höhepunkt und Schlusspunkt unter drei tolle Festtage.