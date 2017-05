Kommersabend in Schwagstorf Schützen sind Eckpfeifer der Dorfgemeinschaft

Schwagstorf. Ein stimmungsvoller Kommersabend bildete am Freitag den gelungenen Auftakt für das Schützenfest in Schwagstorf, das bei strahlendem Sonnenschein gefeiert werden konnte.

Nach der traditionellen Kranzniederlegung lieferte der von der Blaskapelle Schwagstorf musikalisch umrahmte Kommers im Festzelt einmal mehr den Beweis, wie stark für Schützen in Schwagstorf und im Wittlager Land verwurzelt sind.

Und nach den Ehrungen und Auszeichnungen konnte nachts schließlich mit einer stimmungsvollen Zeremonie das Vereinswappen am Veranstaltungszentrum enthüllt werden. Ein Feuerwerk rundete den Kommers ab.

Schwagstorfs Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann lobte den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Verein und hob die Bedeutung des Schützenwesens im Wittlager Land hervor.

Präsident Heiko Pape freute sich über unter anderem ein kunstvolles Geschenk von Alfred Knopp und Benjamin Schrul. Alfred Knopp konnte an der Übergabe leider nicht teilnehmen. Das gute Stück wurde in Handarbeit hergestellt und bekommt einen Ehrenplatz.

Ohne Schützenschwestern läuft bei den Veranstaltungen rund um das Schützenfest in Schwagstorf gar nichts.

Die Blaskapelle gab an diesem sommerlichen Abend alles, und so war für beste Unterhaltung gesorgt.

Präsident Heiko Pape zeigte sich zuversichtlich, was den Nachwuchs im Verein angeht. Viele junge Menschen seien in der Vergangenheit dem Verein beigetreten. Und nicht nur die Kids vom Kinder-Thron waren mit Begeisterung bei der Sache und freuten sich über Auszeichnungen und Geschenke. Eine Reihe von Vereinsmitgliedern wurde für langjährige Treue geehrt.

25 Jahre dabei: Margit Dürfahrt, Eckhard Kettler, Norbert Schmidt. 35 Jahre dabei: Carl Huntemann, Frank Huntemann, Annegret Jobs, Wolfgang Jobs, Dietmar Preisner. 40 Jahre dabei: Alfred Janssen, Irmhild Janssen. Außerdem wurden sechs Schützenbrüder und drei Schützenschwestern für ihren unermüdlichen Einsatz rund um den Verein geehrt. Die entsprechende Auszeichnung in Bronze ging an: Joachim Höckmann, Simon Mönkehues, Marvin Meyer, Malte Meyer. Silber ging an: Sandra Schmutte, Martina Odenhoven, Wilhelm Knostmann, Stephan Sudtmann. Und Gold ging an Irmhild Janssen.

Erfolge im Schießsport gab es ebenfalls zu vermelden. Heike Lübker errang mit dem Luftgewehr (Auflage) in der Damenaltersklasse bei den Kreismeisterschaften den 1. Platz. Christiane Rohrmann schaffte für die SSG Wittlage bei der Bezirksmeisterschaft (KK-Auflage) den 3. Platz und neben weiteren Erfolgen bei der Landesmeisterschaft (Luftgewehr) mit der Mannschaft Silber.