Ursache ist noch unklar Pkw-Brand an Mühlenstraße in Schwagstorf

Schwagstorf. Unklar ist die Ursache für einen Pkw-Brand am vergangenen Samstag gegen 1.06 Uhr in Ostercappeln-Schwagstorf.

Am Samstag wurde die Ortsfeuerwehr Schwagstorf um 1.06 Uhr zu einem Pkw-Brand gerufen. Auf einem Grundstück direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus an der Mühlenstraße brannte ein Mercedes E 220 an der rechten Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war einige Stunden zuvor dort geparkt worden. Ein daneben stehender Pferdeanhänger wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Unter Atemschutz gingen Feuerwehrkräfte zur Brandbekämpfung vor. Das Wasser wurde aus dem Tanklöschfahrzeug und einem Hydranten entnommen. Vorsorglich wurde auch der Dachüberstand kontrolliert. Der Brand führte zu einem Totalschaden an dem Pkw. Die Brandursache ist ungeklärt. Für weitere Untersuchungen wurde das Auto sichergestellt.