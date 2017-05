Frühlingsfest mit Rittern Die Drachen sind los in der Ostercappelner Kita

Ostercappeln . Ein königlicher Spaß für die ganze Familie war das Frühlingsfest der Kita St. Lambertus. Eingeladen hatte nämlich „König Siegesmund“ höchstpersönlich: Da wagte nicht einmal das Wetter, aus der Reihe zu tanzen.

Alle zwei Jahre feiert die Kindertagesstätte so ein großes Frühlingsfest. Diesmal lautete das Thema „Rund um die Ritterburg“. Also wurde die Kita zur Burg, das Spielgelände zur Drachenfestung und die Terrasse zum Schloss Rosenduft, wo König Siegesmund, Königin Amelie und Prinzessin Sophia zu Hause waren. Die Jungen und Mädchen der Kita hatten sich das Thema Ritterburg selbst ausgesucht. Und sie hatten mit Hilfe ihrer Erzieherin Bianka Joachimmeyer sogar ein eigenes Märchen erdacht, das sie zur großen Begeisterung der Zuschauer zur Eröffnung des Frühlingsfestes aufführten.

Die Prinzessin befreien

Im Mittelpunkt stand die Prinzessin Sophia. Sie ist die Tochter des kugelrunden Königs Siegesmund, der am allerliebsten Gummibären isst. Eines Tages wird die Prinzessin von Drachen entführt. Die Drachen können nämlich nicht kochen und brauchen jemanden, der ihnen ihr Wildschwein zubereitet. Sofort schickt König Siegesmund seine Ritter zur Drachenfestung, um die Prinzessin zu befreien. Das gelingt mithilfe einer List. Am Ende feiern alle ein großes Fest auf Schloss Rosenduft. „Wie die Orte und die Figuren heißen, wie sie aussehen sollen oder wie die Handlung weitergeht, all das haben sich die Kinder ausgedacht“, berichtete Bianka Joachimmeyer. „Die Ideen sprudelten nur so – das war wirklich toll.“

Krönchen und Rüstungen

Toll war auch, dass jedes der 100 Kinder, die in der Tagesstätte betreut werden, bei der Märchenaufführung seine Rolle hatte, ob als Drache, Prinzessin, Ritter oder als Diener, der das Schloss noch schnell auf Hochglanz poliert, bevor die Feier losgeht. „Ich bin ganz beeindruckt, dass schon die Zweijährigen mitmachen dürfen und wirklich alle verkleidet sind. Das finde ich sehr gut“, lobte Besucherin Melanie Brörmann. Zumal die Jungen und Mädchen auch bei der Gestaltung ihrer Kostüme mitgeholfen hatten und die Krönchen, Rüstungen oder Drachenköpfe selbst gebastelt hatten.

Glücksrad des Fördervereins

Nach der Märchenaufführung ging das Fest noch lange fröhlich weiter. Überall auf dem Gelände fanden „Ritterspiele“ statt, bei denen die Kinder ihre Geschicklichkeit erproben konnten. Am Schminktisch holten sich Prinzessinnen den letzten Schliff für ihr Makeup und tapfere Ritter ließen sich ihre Turnierfarben auf die Wangen malen. Das Glücksrad des Fördervereins war im Dauereinsatz, genau wie das Grill- und Küchenteam, das für ein fürstliches Festmahl sorgte.

Dank an viele Helfer

„Ohne die Unterstützung von Sponsoren, Eltern, Förderverein und Kirchenvorstand hätte das Fest so nicht stattfinden können“, bedankte sich Kita-Leiterin Gabriele Künnemann noch einmal ausdrücklich bei den vielen Kuchenbäckern und Helfern im Hintergrund. Und das wäre wirklich schade gewesen.