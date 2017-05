Stichtag ist der 15. September Fördergelder in die Dorfregion Ostercappeln holen

Schwagstorf. Die Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (Zile) sind das Instrument, um viele Projekte in der Region umzusetzen. Dazu gehören die Dorfentwicklungsprogramme Ostercappeln und Bohmte. Außerdem Vorhaben im Rahmen von Ilek, das ist das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept für das Wittlager Land.

Der größte Teil der Zile-Fördergelder kommt von der EU. Land und Bund steuern zudem Mittel bei. Auf einer Einwohnerversammlung im Veranstaltungszentrum Schwagstorf informierten das Regionalmanagement der Ilek-Region Wittlager Land sowie die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) über die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten. „Unser Ziel ist es, Fördergelder in die Region zu holen“, sagte Henning Spenthoff von der NLG. Die NLG begleitet als Projektbüro das Dorfentwicklungsprogramm Ostercappeln.

Erneuerung des „Bürgersaals

Für folgende Projekte gibt es in diesem Jahr eine Förderzusage: die Sanierung und Erneuerung des „Bürgersaals“ in Ostercappeln. Das ist der Ratssitzungssaal an der Venner Straße. Die Erstellung eines Sanitär- und Toilettenhauses am Eisenzeithaus in Venne. Die ortstypische Gestaltung der Gartenstraße und einer angrenzenden Multifunktionsfläche. Die Sanierung des Aussichtsturms Venne. Ausbau und Sanierung des Lutterdamms in Venne. Und die Anlage eines Dorftreffs am Sportplatz Schwagstorf – ein gemeinsames Projekt des SV Schwagstorf, des TSV Venne und des FV Ostercappeln.

Was kann gefördert werden?

Was kann gefördert werden? Die Zile-Richtlinie gibt den Rahmen vor. Letztlich geht es um die Stärkung und Entwicklung des ländlichen Raumes. Dazu gehören die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, die Wiederbelebung derzeit ungenutzter ortsbildtypischer Gebäude, die Umnutzung land- und forstwirtschaftlicher Gebäude und auch Vorhaben in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Naturschutz. Es geht also nicht nur um öffentliche Maßnahmen wie die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Venne oder die barrierefreie Gestaltung des Kirchplatzes Ostercappeln. Rund ein Drittel der Fördergelder 2017 fließen in private Vorhaben.

Die Zile-Richtlinien

Erfüllt ein Projekt die Kriterien? „Interessierte sollten uns ansprechen. Wir schauen dann, ob ein Antrag sinnvoll ist“, so Henning Spenthoff und Ilek-Regionalmanagerin Hilke Wiest. Die Zile-Richtlinien gelten auch für die Ideen, die über Ilek umgesetzt werden sollen. Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln bilden die Ile-Region. Der Vorteil dieses Zusammenschlusses: Die Region hat ein höheres Ranking bei der Vergabe von Fördermitteln für Projekte und einen Förderbonus bei der Zile-Richtlinie in Höhe von bis zu 10 Prozent. Das Amt für regionale Landentwicklung (Arl) entscheidet jeweils über die Genehmigung der Anträge und gibt die Gelder frei.

15. September Antragsstichtag

Wichtig für Bürger, die einen Förderantrag für ihre Vorhaben stellen möchten, sind mehrere Punkt: „Am 15. September ist Antragsstichtag für die Zile-Richtlinie. Hier müssen alle Projekte für das Jahr 2018 beantragt werden“, so Hilke Wiest. Bislang war der 15. Februar der Stichtag. Das heißt, 2017 gibt es zwei Termine. Ab dem kommenden Jahr gilt jeweils die Septemberfrist. Vorteil: Antragsteller haben künftig mehr Zeit, nach der Genehmigung die im Idealfall Anfang Januar vorliegt, das jeweilige Vorhaben umzusetzen. Das Dorfentwicklungsprogramm Ostercappeln läuft noch bis zum Jahr 2024; Ilek bis 2022.

Warten, bis Bescheid vorliegt

„Nicht anfangen, bevor der Bescheid da ist“, betonte Henning Spenthoff noch einmal. Haben Bau- oder Sanierungsarbeiten schon vorher begonnen, ist das Projekt nicht mehr förderfähig. Und schließlich sollten Antragsteller darauf achten, dass das Projekt zunächst vorfinanziert werden muss. Die Zuschüsse folgen dann in Form einer Erstattung. Bei privaten Vorhaben beträgt der Fördersatz maximal 30 Prozent. Gemeinnützige Vereine und Kommunen können bis zu 73 Prozent erhalten. Spenthoffs abschließender Appell. „Nutzen Sie die Sommerpause, entwickeln Sie Ideen und stellen dann einen Antrag“.