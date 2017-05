Abgeordneter an der Schule Europa beschäftigt Ostercappelner Jugendliche

Ostercappeln. In diesem Mai startete zum elften Mal der deutschlandweite Projekttag „Europa in der Schule“. Politiker sind dabei aufgerufen, sich eine Schule auszusuchen und mit Schülerinnen und Schülern über Europa zu diskutieren. Der Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten besuchte die Ludwig-Windhorst-Schule Ostercappeln.

Nach einer intensiven Vorbereitung mit ihren Politiklehrern versammelten sich am alle Neunt- und Zehntklässler in der Aula der Schule, um mit Lammerskitten ins Gespräch zu kommen. Die Jugendlichen stellten dem Berufspolitiker wissbegierig ihre Fragen und es wurde schnell deutlich, dass ihnen Europa ein ernstes Anliegen ist: Gleich mehrere Fragen betrafen den Brexit und seine Folgen für Deutschland und Europa.

Internationale Zusammenhänge

Für großes Interesse sorgte auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern und die grundsätzliche Frage nach dem Nutzen der Europäischen Union. Lammerskitten beantwortete die Fragen für alle gut verständlich. Oft zeigte er die größeren internationalen Zusammenhänge anschaulich auf einer Europakarte, die über der Bühne hing. Die Jugendlichen erfuhren von den voraussichtlichen wirtschaftlichen Folgen des Brexit für Großbritannien und Europa. Der Politiker machte aber auch deutlich, dass es sich beim Brexit um eine demokratische Entscheidung der Briten handelt, die von den Menschen im übrigen Europa akzeptiert werden müsse.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Der Sinn der Europäischen Union erschloss sich den Zuhörern schnell: Vorteile durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Wegfall der Grenzkontrollen und eine gemeinsame Währung. Es handelt sich dabei ausschließlich um Dinge, mit denen die Jugendlichen groß geworden sind. Die wichtigste europäische Aufgabe, da waren sich alle einig, ist die gemeinsame Wahrung des Friedens. Diese Aufgabe muss von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Zahlreiche Herausforderungen

Auf die Frage, wie er Angela Merkels Aussage zur Flüchtlingspolitik – „Wir schaffen das“ – einschätzt, ließ Lammerskitten die zahlreichen Herausforderungen dieses Themas Revue passieren. Er kam zu dem Schluss: „Wir haben das geschafft.“ Die deutschen, afghanischen und syrischen Schüler im Publikum nickten daraufhin zustimmend. Auch auf persönliche Fragen antwortete der Landtagsabgeordnete. So erklärte er seine Motivation, sich politisch zu engagieren und schließlich zu einem Politikprofi zu werden. Sein erster Schreibtisch steht in Hannover, ein weiterer in Wallenhorst und sein Auto, in dem er viel unterwegs ist, ist sein mobiles Büro. „Und gerade jetzt ist mein Arbeitsplatz hier bei euch in der Oberschule Ostercappeln“, erklärte Lammerskitten.

Zwei Unterrichtsstunden

Nach zwei Unterrichtsstunden beendete Moderator Yannic Gottwald die Veranstaltung. „Es hat sich gezeigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler sehr für internationale Zusammenhänge interessieren. Sie haben viel Verständnis für die europäische Idee gewonnen und konnten ihren politischen Horizont entscheidend erweitern“, so sein Fazit.