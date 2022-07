Gute Laune im Veranstaltungszentrum Schwagstorf. Helmut Kohring, Vorsitzender der Kommunalen Gemeinschaft Wittlage (links) mit Gastredner Henning Scherf. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down 50 Jahre Gebietsreform Warum das Jubiläum ein Grund zum Feiern für die Wittlager ist Von Rainer Westendorf | 03.07.2022, 11:25 Uhr

Am 1. Juli 1972 ging der bis dahin selbstständige Landkreis Wittlage in den neu gebildeten Landkreis Osnabrück auf. Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln in ihrer heutigen Form wurden gebildet. War die Verwaltungs- und Gebietsreform ein Erfolg?