Fördergelder in Millionenhöhe 20 Hektar: Neues Gewerbegebiet Venne kann erschlossen werden Von Rainer Westendorf | 28.09.2022, 15:48 Uhr

Das Gewerbegebiet in direkter Nachbarschaft zum Unternehmen Häcker Küchen an der B218 in Venne wird um rund 20 Hektar erweitert. Die Erschließung des Areals kann beginnen. Für das Vorhaben stellen Bund und Land Fördergelder in Höhe von 3,6 Millionen Euro zur Verfügung.