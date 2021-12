Mitten im Wald ist eine Weihnachtskrippe aufgebaut: mit Josef und Maria und dem Jesuskind, das in einem Korb voll Stroh liegt.

Karina Schlarmeyer

Schwagstorf. Weihnachtskrippe und Tannenbaum: Beides gehört in dieser Jahreszeit zum gewohnten Anblick in Wohnzimmern, auf Dorfplätzen, in Kirchen sowieso. Im Wald jedoch erwartet man höchstens Fichte natur, grün und ungeschmückt.

Und doch: Im Krebsburger Wald bei Schwagstorf findet sich beides, eine Weihnachtskrippe und ein Tannenbaum, der auf eine ganz besondere Art geschmückt ist – für die Tiere des Waldes. Schon seit einigen Jahren stehen dort in der Nä