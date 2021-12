Hausbrand in der Nacht vor Heiligabend in Ostercappeln: Das ist bekannt

Nach dem Brand: Noch dauern die Ermittlungen an.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. In der Nacht vor Heiligabend bricht ein Feuer in einer Wohnung in Ostercappeln aus. Was der bisherige Ermittlungsstand ist und wie es den Bewohnern geht.

Es ist die Nacht vor Heiligabend, als die Bewohner der Erdgeschosswohnung in der Klosterstraße 4 vom schrillen Piepen des Rauchmelders geweckt werden. Gegen 23.18 Uhr schreckt das Ehepaar aus dem Schlaf, berichtet Matthias Bekerma