Zweifamilienhaus in Ostercappeln nach Brand vorerst nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr konnte den Brand in Ostercappeln nach kurzer Zeit löschen.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. In Ostercappeln ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Zweifamilienhaus ausgebrochen. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Laut Mitteilung der Polizei wurden die Bewohner des Zweifamilienhauses an der Klosterstraße in der Nacht vor Heiligabend gegen 23.18 Uhr durch das Piepen eines Rauchmelders geweckt. Sie entdeckten eine starke Rauchentwicklung im Wohnzimmer