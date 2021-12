Im Ostercappelner Clanverfahren vor dem Landgericht Osnabrück stand das Überwachungsvideo eines Raubs in Brauschweig im Fokus.

Michael Gründel

Ostercappeln/Osnabrück. Im Ostercappelner Clanverfahren ging es nun darum, ob ein Sachverständiger einen der Angeklagten identifizieren kann. Ist er der Mann, der auf dem Überwachungsvideo eines Raubs in Braunschweig zu sehen ist?

Das sogenannte Clanverfahren am Landgericht Osnabrück zieht sich immer weiter in die Länge. Bis in den kommenden März könnte sich die Aufklärung der 21 angeklagten Taten ziehen. Am Dienstag widmete sich die Kammer erneut dem Raubüberfall in