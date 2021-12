Nebel und glatte Straße: Auto prallt gegen Baum in Venne

Gegen einen Baum prallte dieses Auto am Dienstagvormittag auf dem Lutterdamm in Venne.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Eine glatte Straße, dichter Nebel und minus vier Grad Celsius erwiesen sich am Dienstagvormittag als keine gute Kombination: Eine Fahrerin prallte mit ihrem Auto gegen eine Baum am Lutterdamm in Venne.

Eine 58-Jährige war gegen 9.45 Uhr aus Hunteburg kommend auf dem Lutterdamm in Richtung Bramsche unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie aufgrund der extremen Straßenglätte auf dem Straße die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto ru