Bald werden auf Grundstücken in Venne rote Holzpflöcke eingerammt

Schotter anstelle von Asphalt. Auch das gehört zum Verfahren. So wie auf dem Sauerhornsdamm (Archivfoto).

Karin Kemper

Venne. Wenn in den kommenden Monaten Frauen und Männer rote Holzpflöcke auf Grundstücken in Venne in den Boden rammen, hat es damit seine Richtigkeit.

Die Aktion gehört zu den Vermessungsarbeiten im Flurbereinigungsgebiet Venne-Nord, die in diesen Tagen starten. Darauf weist das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) hin.Die Arbeiten, die das Katasteramt durchführt, werden laut Mitteil