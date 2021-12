Im siebten Fenster des Venner Adventskalenders befinden sich kleine Schäfchen.

Stefan Gelhot

Venne. Die Gebäude auf der Venner Mühleninsel sind jetzt quasi ein Adventskalender. In ihren Fenstern gibt es jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Noch.

Der Heimat- und Wanderverein Venne hatte sich frühzeitig entschlossen, 24 Fenster in der alten Mühle und in Gebäuden auf der stimmungsvoll geschmückten und beleuchteten Mühleninsel in Adventsfenster zu verwandeln. Vorsitzender Reinhard Wolf