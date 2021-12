Die Grundschule am Wiehengebirge in Ostercappeln gehört zu den Gebäuden, die mit stationären Luftfilteranlagen ausgestattet werden sollen (Archivfoto).

Oliver Krato

Ostercappeln. Schulen und Kindergärten in der Gemeinde Ostercappeln sollen mit stationären raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet werde. Der Rat hat diese Investition auf seiner Sitzung am Mittwochabend im Veranstaltungszentrum Schwagstorf beschlossen.

Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten, müssen regelmäßig gelüftet werden. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Aerosole, die eventuell das Virus verbreiten, in der Luft befinden. Und das