Vor dem Eingang des Testzentrums (von links): Erik Ballmeyer, Christian Meyer zu Venne und Dimitar Ivanov vom Testteam.

Rainer Westendorf

Venne. Im Waffelmuseum an der Hauptstraße 1 in Venne öffnet am Freitag, 17. Dezember, ein Corona-Schnelltestzentrum. Das Zentrum ist täglich geöffnet, auch an den Wochenenden

Die Idee, ein Schnelltestzentrum in den Räumen des Museums einzurichten, hatte Christian Meyer zu Venne, Geschäftsführer der Waffelfabrik. Das Museum ist pandemiebedingt derzeit ohnehin geschlossen. Also warum nicht die Räume für Schnelltes