Der TSV Venne stellt den besten Wittlager Torschützen.

Stefan Gelhot

Ostercappeln. Die Amateurfußballer sind in der Winterpause. In der Hinrunde spielten sich einige Torjäger besonders in den Vordergrund. Das sind die besten Wittlager Torschützen in der Kreisliga und 1. Kreisklasse.

12 Tore: Ein bekanntes Gesicht vom TSV VenneKeine Überraschung an der Spitze der Torjägerliste: Tardeli Malungu macht beim TSV Venne da weiter, wo er vor seinem Wechsel nach Bad Rothenfelde im Sommer 2015 aufgehört hatte. Zwölf Treffer erzi