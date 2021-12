Neuer Rekordwert in Ostercappeln: Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 700

Auch an Schulen wird derzeit viel getestet. (Symbolbild)

dpa/Philipp von Ditfurth

Ostercappeln. In der Gemeinde Ostercappeln liegt die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie noch nie während der Corona-Pandemie. An mindestens einer Schule werden die Test-Kits schon knapp.

"Das klassische diffuse Geschehen", beschreibt Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff die Entwicklung. Anfang dieser Woche stieg die Inzidenz zunächst auf Höchstwerte über 600 an, am Freitag, dem 10. Dezember, kletterte sie auf 708. 10