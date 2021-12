Unfall in Venne: Autofahrer guckt alkoholisiert aufs Handy

Venne. Am Mittwochabend befuhr ein 25-Jähriger die Borgwedder Straße aus Venne kommend in Richtung Vehrte. Auf Höhe der Einmündung zur Driehauser Straße kam er mit seinem VW Touareg von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer des Venner Mühlenbach.

Durch den Aufprall, so heißt es in einer Mitteilung der Polizei, drehte sich der Geländewagen um 180 Grad und kam in Fahrtrichtung Venne auf der Brücke zum Stehen. Zwei nachfolgende Ersthelfer kamen dem Mann aus Bünde sofort zur Hilfe. Er w