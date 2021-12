Stau nach Auffahrunfall an der Ampelkreuzung Haaren

Kollision an der Ampelkreuzung in Haaren. Der Fahrer dieses Autos wurde verletzt.

Heinz-Jürgen Reiß

Haaren. Auffahrunfall am Donnerstag an der Ampelkreuzung in Haaren. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Auf der Bundesstraße 51 bildete sich ein Stau.

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall auf die Bremer Straße/B51 nach Ostercappeln-Haaren gerufen. Einmal mehr war es zu einem Auffahrunfall vor der Ampel an der Vehrter Straße in Fahrtrichtung Belm