Der TTC Hitzhausen III mit (von links) Heinz Krämer, Friedhelm Restemeyer, Rolf Siekemeyer und Norbert Schmiemann.

Winfried Beckmann

Ostercappeln. Graue Haare, aber kein wenig müde: Auf "seine Dritte" darf der TTC Hitzhausen stolz sein, denn die Oldies im Alter von 68 bis 77 Jahren haben die Tischtennissaison ohne Niederlage absolviert.

Wie lange sie schon zusammenspielen? Da muss selbst Norbert Schmiemann einen Moment nachdenken. Es sind Jahrzehnte. Einst in der Gaststätte, in der jüngsten Vergangenheit im neuen Licht der hell renovierten Halle in Ostercappeln, wo sich au