Die Reaktivierung des Bahnhalts in Vehrte wird realistisch

Noch fährt der Regionalzug ohne Halt auf der Bahnstrecke an Vehrte vorbei (Archivfoto).

Andre Havergo

Belm/Ostercappeln/Vehrte. „Die Reaktivierung des Bahnhalts in Vehrte wird jetzt realistisch“, das bekräftigte der Verkehrsdezernent des Landkreises, Winfried Wilkens, bei einem Treffen im Belmer Rathaus. Die Initiative „Ein guter Zug für Vehrte/ Ostercappeln" hatte dazu Landrätin Anna Kebschull eingeladen.

Ziel ist es, dass ab Ende 2025 Fahrgäste in Vehrte wieder in die Bahn einsteigen können. Der Landkreis Osnabrück werde die Reaktivierung des Bahnhalst weiter unterstützen, so Kebschull. Wichtig seien bei dem Vorhaben auch multimodale Angebo