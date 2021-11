Straße in Ostercappeln gesperrt nach Unfall eines Sattelzugs

Die Bergung dieses Sattelzugs machte eine Straßensperrung erforderlich.

Heinz-Jürgen Reiß

Ostercappeln. Die Driehauser Straße in Ostercappeln ist am Freitagabend für wenige Stunde gesperrt gewesen. Grund: Ein Sattelzug war von der Fahrbahn abgekommen.

Der LKW war in Richtung Borgwedder Straße unterwegs, als er zwischen dem Darpvenner Weg und der Borgwedder Straße rechts in den Seitenraum rutschte. Nach Informationen unserer Redaktion war an dem Unfall kein weiterer Verkehrsteilnehmer bet