Der leuchtende Adventskalender im Venner Dorfmuseum: 24-mal Weihnachten im Doppel-Schuhkarton.

Heimatverein Venne

Venne. Rund um das Dorfmuseum Venner Mühle gibt es in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender. 24 Fenster in der alten Mühle und in Gebäuden auf der stimmungsvoll geschmückten und beleuchteten Mühleninsel werden zu Adventsfenstern.

In jedem steht ein liebevoll gestalteter Karton etwa in dem Format eines doppelten Schuhkartons zu einem bestimmten Thema oder Motto. 24 Geschäfte, Unternehmen und Institutionen aus Venne haben die kleinen Kunstwerke geschaffen.Ab Mittwoch,