Jubel in Venne. Der TSV ist ungeschlagen Herbstmeister in der Kreisliga-Ost.

Peter Hilbricht

Venne/Bohmte. Mit der makellosen Heimbilianz von zehn Siegen in der Kreisliga-Ost schloss TSV Venne die Hinrunde in der laufenden Saison erfolgreich ab. Die Fußballfrauen des TV 01 Bohmte siegten in der Bezirksliga bei SV Heidekraut Andervenne II.

Kreisliga-Ost TSV Venne – TuS Borgloh 2:1 (1:0): Borgloh zeigte im Mühlenbachstadion auf tiefem Rasen das bislang beste Spiel und hielt die Partie zumindest in der ersten Spielhälfte offen. Die beste Torchance der Gäste in der 24