Autos stoßen in Venne zusammen – zwei Frauen verletzt

Die beschädigten Autos auf dem Acker neben der Straße.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Am "Roten Dreh" in Venne hat sich am Sonntagmittag ein Unfall ereignet. Zwei Autos sind im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Frauen verletzt.

Gegen 13 Uhr kam es in Venne an der Kreuzung Hunteburger Straße-Alter Damm (Roter Dreh) zu einem Verkehrsunfall. Ein mit drei älteren Damen besetzter VW war auf dem Alten Damm von der B218 aus kommend in Fahrtrichtung Vörden unterwegs.