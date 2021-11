Neuer Ortsbürgermeister in Schwagstorf ist Friedrich Steffen.

Stefan Gelhot

Schwagstorf. Nach Rainer Brackmann (Ostercappeln) und Wilhelm Tiemeyer (Venne) hat seit Donnerstagabend auch Schwagstorf einen neuen Amtsinhaber. Damit sind alle Ostercappelner Ortsteile unter neuer Führung.

Der Ortsrat wählte Friedrich Steffen in seiner ersten Sitzung einstimmig. Steffens Vorgänger Karl-Heinz Rohrmann, der 20 Jahre lang Ortsbürgermeister in Schwagstorf war, trat bei den Kommunalwahlen am 12. September nicht erneut an. All