Das wird jetzt mitten in Ostercappeln gebaut

Baustart an der Großen Straße in Ostercappeln. Hier entsteht ein Apothekengebäude mit zwei darüber liegenden Wohnungen.

Rainer Westendorf

Ostercappeln. An der Großen Straße in Ostercappelns Zentrum tut sich was. Mit einem symbolischen Spatenstich hat dort der Bau einer Apotheke mit zwei darüber liegenden Wohnungen begonnen. Das ist nicht alles.

Die Wittekind-Apotheke wird das Gebäude nutzen. Bauherrin ist Christina Böttcher. Sie hatte die Apotheke zum 1. Mai 2018 von Maria Vitkovsky übernommen. 38 Jahre lang hatte diese den Betrieb geführt. Das 1899 errichtete Haus war allerdings