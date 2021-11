Maira Niekamp freute sich riesig, dass sie mit ihrem Seidenhuhn Lotte einen Pokal gewonnen hat.

Heidrun Mühlke

Venne. 153 lautet die Zahl. Genau so viele Tiere präsentierte der Nutz- und Rassegeflügelzuchtverein Venne in seiner Ausstellung in der Mühlenbachhalle. Weniger als üblich.

Dass das Herz der Mitglieder des Nutz-und Rassegeflügelzuchtvereins Venne für das Federvieh schlägt, wurde jedem Besucher schon beim Eintritt in die Ausstellungshalle klar. Die Käfige waren hübsch dekoriert und am Eingang empfingen schnatte