Neuer Ortsbürgermeister in Venne ist Wilhelm Tiemeyer.

Stefan Gelhot

Venne. Wer wird Nachfolger von Erik Ballmeyer als Ortsbürgermeister in Venne? Der Ortsrat hat diese Frage am Dienstagabend geklärt.

Erik Ballmeyer hatte am 12. September die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Ostercappeln gewonnen und das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters zum 1. November von Rainer Ellermann übernommen. Die Ortschaft Venne brauchte also ein