Baumfällarbeiten: Mann in Ostercappeln lebensgefährlich verletzt

Der ADAC-Rettungshubschrauber transportierte den Verunglückten in eine Klinik.

Feuerwehr/Olaf Meyer

Ostercappeln. Ein Mann ist am Donnerstag bei Baumfällarbeiten in einem Waldgrundstück in Ostercappeln verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr wurden die Feuerwehren Ostercappeln und Schwagstorf zu einem Einsatz in ein Waldstück im Bereich der Umgehungstraße in Ostercappeln. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.