Großer Maistrockner droht in Venne in Brand zu geraten

Die Feuerwehren am Einsatzort im Venner Esch. Rechts die Drehleiter aus Belm.

Heinz-Jürgen Reiß

Venne. Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag auf dem Areal der Landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft Damme (LBD) in Venne. Weißer Qualm stieg aus einer Trocknungsanlage.

Was war geschehen? Ein Mitarbeiter hatte eine erhöhte Temperatur in der Anlage festgestellt, in der Mais getrocknet werden sollte. Die Anlage war längere Zeit nicht mehr in Betrieb. Weißer Rauch war zu sehen, der aus der Lüftung kam. Das Un