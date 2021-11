Wer zeigt in der Mühlenbachhalle Venne das schönste Tier?

Das Hochzeitskleid der weiblichen Streicherente hat einiges an Farbenpracht vorzuweisen (Archivfoto).

Karin Kemper

Venne. Prinzipiell findet die Ausstellung des Nutz- und Rassegeflügelzuchtvereins Venne am 13. und 14. November 2021 wieder an gewohnter Stelle statt. Nur ist inzwischen aus der Schützenhalle die moderne Mühlenbachhalle geworden.

Im Vorjahr hatte es coronabedingt in Venne keine Geflügelausstellung gegeben. Und Vorsitzender Wilfried Görtemöller weist darauf hin: "Der Zugang bei uns erfolgt nach der 2G-Regel."Geöffnet ist die Geflügelausstellung in Venne am Samstag, 1